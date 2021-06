Well-being – jak stworzyć domową strefę relaksu?

Relaksacyjne aktywności

Niektórzy preferują relaks z książką albo oglądają odprężającą komedię czy kilka odcinków ulubionego serialu, czy też praktykują ćwiczenie jogi w domu. Nie ma w tym nic złego i po ciężkim, pracowitym dniu warto sprawić sobie i taką przyjemność. Także dobre jedzenie, tak zwany comfort food, może sprawić, że poczujemy się miło. W relaksacji świetnie sprawdzi się też domowe SPA, czyli seria zabiegów kosmetycznych, jaką możemy przeprowadzić we własnej łazience. Maseczka do twarzy, balsam do ciała, lotion na włosy, samodzielne manicure – to wszystko poprawi nie tylko nasz wygląd, ale i samopoczucie. Długa kąpiel również pomoże nam się rozluźnić. Kiedy opuścimy wannę i wtulimy się w puszysty ręcznik kąpielowy, pożegnamy się z napięciem towarzyszącym nam w pracy przez cały tydzień. Ponieważ długotrwały stres powoduje też napięcie mięśni, warto pójść jeszcze dalej i wykorzystać masażery do ciała, które przyniosą ulgę obolałym mięśniom. Szczególnie poleca się ich stosowanie wraz z odpowiednimi olejkami do ciała, ułatwiającymi masaż, ale też odżywiającymi skórę i pięknie pachnącymi.