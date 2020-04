Weronika Książkiewicz pije kawę z babcią. Aktorka wpadła na nietypowy pomysł

Weronika Książkiewicz pojechała do babci

Aktorka dobrze przygotowała się do tego spotkania i zadbała o każdy szczegół, który uchroni staruszkę przede ewentualnym zarażeniem. Aktorka miała na sobie przyłbicę i rękawiczki oraz zachowała bezpieczną odległość.

Jak się okazuje nie tylko Weronika Książkiewicz główkowała, w jaki sposób spotkać się z bliskimi. "Tak samo chodzę pod okno do moich rodziców, mieszkają na parterze" - napisała jedna z komentujących. "Ja z moją babcia pijemy kawę na dworze zachowując odpowiednie odległości. Mieszkamy na wsi. Babcia przychodzi 100 metrów do nas na kawkę, po wcześniejszym telefonie. Przychodzi i nie wchodzi nawet do domu, tylko siada przy stoliku na dworze" - dodała druga.