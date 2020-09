Weronika Marczuk na wakacjach z córką i mamą. Poleciały do Włoch

Weronika Marczuk na wakacjach z córką

"Zawsze, od początku mojego istnienia wiedziałam, że jak trzeba wziąć kogokolwiek do domu, żeby pomóc, to ja to zrobię. Ja mam taką naturę. Mam dziewięciu chrześniaków, wychowywałam niebiologiczną córkę z miłością. To wcale nie jest tego rodzaju problem" - powiedziała w rozmowie z Plejadą.