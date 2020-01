WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Weronika Rosati skończyła 36 lat. W swoje urodziny zwierzyła się z osobistych przemyśleń

Weronika Rosati obchodzi 36. urodziny. W tym wyjątkowym dniu wyznała fanom, że musiała czekać 35 lat, aby poczuć się młodą i zacząć czuć się wolną.

Weronika Rosati skończyła 36 lat

Weronika Rosati w czwartek skoczyła 36 lat. Z tej okazji aktorka opublikowała na swoim profilu artystyczny portret i skierowała do fanów bardzo ważne przesłanie. Chodzi o sytuację kobiet we współczesnym społeczeństwie.

Weronika Rosati skończyła 36 lat

Aktorka pokazała zdjęcie, na którym pozuje w czarnym, skromnym swetrze na szarym tle. W dniu urodzin zamiast zaskakując fanów wyszukaną sesją zdjęciową, postanowiła podzielić się z nimi szczerymi przemyśleniami.

"Od dziś oficjalnie jestem bliżej kolejnej dekady niż tej zaczętej, ale wiecie co? To jest mój czas! To jest czas kobiet, to są czasy kobiet – to jest nasz czas. Jestem szczęśliwa, że ten etap mojego życia, kiedy już trochę przeżyłam, ale mam jeszcze siłę i zdrowie na walkę o prawa kobiet jest właśnie teraz, bo naprawdę kobiety teraz właśnie zmieniają świat" – napisała.

Weronika Rosati przyznała, że zajęło jej 35 lat, aby poczuć się młodą i dopiero teraz zaczyna czuć się wolną. W tym momencie życia wreszcie nie boi się być sobą, nie wstydzi się swoich błędów i nie ulega uprzedzeniom. Wolność daje jej walka z przemocą, niesprawiedliwym traktowaniem kobiet, molestowaniem, znęcaniem fizycznym oraz psychicznym. Gwiazda przyznała również, że jej największym życiowym osiągnięciem jest córka Elizabeth.