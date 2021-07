Poszłam na plażę dla nudystów. "Człowiek na człowieku, ale jak swobodnie!"

Wracając brzegiem morza, myślałam o tym, jak spędziłam ostatnie godziny. To, co mogę powiedzieć, to że dawno nie czułam się na plaży tak obecna. Czułam się częścią tej społeczności naturystycznej. Od razu zostałam przyjęta. Nigdzie nie widziałam także takiej swobody i akceptacji ciał. Tam każdy mógł być sobą. Tak, jak stworzyła go natura. Ludzie w każdym wieku, w każdym rozmiarze, różni, inni, a jednak tacy sami, bo obdarci z tego, co w naszych oczach tworzy jakiś ich obraz, często przekłamany. Jeśli zastanawialiście się, czy tego spróbować, mówię wam teraz: TAK. Każdy powinien choć raz to poczuć.