Ślub na kredyt? Niekoniecznie. Jak zorganizować wesele low cost

To, co generuje największe koszty to tzw. talerzyk. Jest to kwota, którą młoda para musi zapłacić za każdego gościa. To właśnie tu ukryte są koszty wynajmu całej sali, jedzenia, napojów, tortu i innych. Proporcjonalnie — im więcej gości, tym będzie drożej. Oczywiście są też koszty stałe, które pozostają bez znaczenia na ilość zaproszonych osób takie jak zespół muzyczny czy fotograf. - Jeżeli wesele musi być budżetowe, najlepszym sposobem jest zawężenie liczby gości do tych osób, na których obecności nam najbardziej zależy. Najważniejsze jest, aby młoda para ustaliła sobie własny budżet i się go trzymała. Dopuszczalnym odstępstwem są wahania od 10 do 20 proc. od przyjętego kosztorysu. Powyżej tego, na większe szaleństwa nie powinniśmy sobie pozwalać - wyjaśnia Janachowska.