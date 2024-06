Wrzuciła zdjęcia z Rzymu. Opozda wyglądała obłędnie

Joanna Opozda wystąpiła w produkcjach takich jak "Planeta Singli", "Disco Polo, "Pierwsza miłość" czy "Brigitte Bardot cudowna". Aktorka została wybrana do roli gwiazdy kina przez samą Brigitte Bardot.

- Ostatecznie Bardot obejrzała moje zdjęcia próbne i powiedziała, że to ja mogę ją zagrać. To ogromne wyróżnienie — wyznała Joanna Opozda w jednym z udzielonych wywiadów. Trzeba przyznać, że aktorka przypomina słynną Francuzkę, zwłaszcza na ostatnio opublikowanych zdjęciach. Wakacje jej służą.

Jak przystało na trendsetterkę, zapozowała na tle słynnej Fontanny di Trevi w kwiecistej sukience typu oversize. Kwiatowy print w stonowanym kolorze doskonale współgra z jej delikatną urodą. Dobrała do sukienki półokrągłą, słomkową torebkę, a włosy związała w luźny kok. Aktorka prezentowała się niezwykle świeżo, dziewczęco i promiennie.

To nie koniec wakacyjnych stylizacji Joanny Opozdy. Następnego dnia opublikowała zdjęcie znad porannej kawy. Tym razem aktorka postawiła na półprzezroczystą sukienkę na ramiączkach. Można zauważyć na niej cytrynowy wzór , który od razu kojarzy się z Włochami. Całość dopełnia delikatny naszyjnik. Nie od dziś wiadomo, że czasami mniej znaczy więcej.

