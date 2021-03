Weszła do sklepu z psem przewodnikiem i została wyproszona. Znamy stanowisko przedstawicieli firmy

- Dzieciaki z lodami biegające między półkami są o.k., ale pies przewodnik już nie - napisała kilka dni temu, pani Arleta na profilu na Facebooku i załączyła zdjęcie swojego psa przewodnika. Klientka miała zostać wyproszona, właśnie przez to, że weszła z czworonogiem. Jak sugeruje wpis pani Arlety, taka była decyzja pracowników sklepu.

- Wstyd, pies przewodnik ma prawo wstępu wszędzie, - Straszne to jest, że ciągle jeszcze trzeba się z takimi sytuacjami spotykać. Niby XXI wiek, wszyscy tacy oświeceni, a ciemnogród jednak wciąż panuje, - Dobrze wiedzieć, że jak człowiek jest zdrowy i w pełni sił, to może zostawiać pieniądze, ale w momencie kiedy potrzebuje wsparcia psa, to już jest kłopotem - czytamy w komentarzach pod postem. Post udostępniło ponad 1800 osób.