Weszła na plan "PnŚ". Włożyła komplet idealny na lato

W jej szafie pojawiła się już fuksja, soczysta pomarańcza, a teraz do kompletu dołączył także nasycony niebieski. To jeden z tych odcieni, który przenosi nas myślami na rajską plażę i pozwala się zrelaksować. Warto w niego zainwestować, by zawsze być w wakacyjnym nastroju. Najlepiej komponuje się ze śnieżną bielą.