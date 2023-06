Weszła na scenę w Opolu. Ludzie myśleli, że zapomniała sukienki

Limonka nadal króluje w trendach

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że Roksana Węgiel postawiła na neonową limonkę, czyli odcień, który bił rekordy popularności już w zeszłym roku. W tym sezonie nadal jest najmodniejszym kolorem, choć rywalizuje o to miano ze srebrem. Widać zatem, że młoda gwiazda chce wpisywać się w światowe trendy. Postawiła bowiem na limonkowy total look z sandałkami na szpilkach dobranymi idealnie pod kolor reszty.