Weszła na ściankę w bieliźnianej sukience. Wystarczyło, że się odwróciła

Od 26 kwietnia do 5 maja 2024 roku Kraków był centrum kina niezależnego. Już 17. edycja festiwalu filmowego przyciągnęła do dawnej stolicy Polski tłumy gwiazd. Podczas uroczystej gali zamykającej wydarzenie, nie zabrakło m.in. Izabeli Kuny, Katarzyny Warnke, czy Magdaleny Cieleckiej. Gwiazdy wybierały stroje przeważnie w stonowanych kolorach, choć nie zabrakło wyjątków i bardziej energetycznych kreacji w barwach np. soczystej pomarańczy.

W wieczorowej stylizacji Leny Góry królowały czerń oraz srebro. Aktorka założyła klasyczne kolczyki-koła oraz kilka większych pierścionków o oryginalnych kształtach. W makijażu również nie zabrakło srebrzystego połysku, co świetnie korespondowało z biżuterią. Góra zdecydowała się na upięcie włosów w dwa wysokie koczki - nie bez powodu.

