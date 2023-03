Wsyp do pralki zamiast proszku. Usunie nawet najgorsze plamy

Płyn do płukania ust

Na pierwszy rzut oka ten pomysł może nie wydawać się najmądrzejszy, jednak płyn do płukania ust naprawdę dobrze radzi sobie w pralce. Delikatnie wybiela tkaniny i wywabia plamy. Dodatkowo pranie będzie pięknie pachnieć i to bez użycia płynu do płukania! Przy niewielkich plamach należy wlać do przegródki na proszek 80 ml płynu. Jeśli pranie jest bardzo zabrudzone, ilość należy dwukrotnie zwiększyć.