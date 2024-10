Weź z łazienki na cmentarz. Plamy z wosku znikną w kilka minut

Na początku listopada tłumnie odwiedzamy cmentarze, by uczcić pamięć naszych bliskich, którzy już odeszli. We Wszystkich Świętych skupiamy szczególną uwagę na tym, aby groby najbliższych były nie tylko pięknie ozdobione, ale i nieskazitelnie czyste.

Często spotykamy się z problemem uporczywego, zaschniętego wosku na płycie nagrobnej. Są to pozostałości po zniczu lub świecy, które zwykle ciężko usunąć. W sklepach znajdziemy specjalistyczne środki, które zwalczają tego rodzaju zanieczyszczenia, ale nie warto przepłacać. Istnieją proste, domowe patenty, które sprawią, że wosk zejdzie z powierzchni bez większego problemu.

Proste sposoby bywają najskuteczniejsze

Jednym ze sprawdzonych sposobów jest wykorzystanie gorącej wody, którą na cmentarz można przynieść w termosie. Wystarczy polać powierzchnię nagrobka wrzątkiem i odczekać chwilę, aż wosk stanie się miękki. Gdy prawie całkowicie się rozpuści, możemy przejść do właściwego czyszczenia. Pozostałości zejdą przy pomocy nożyka, gąbki lub szmatki. Jeśli na płycie zauważymy tłusty ślad, możemy dodać do wody kroplę płynu do mycia naczyń i wyczyścić ponownie to miejsce. W ten sposób pozbędziemy się plamy w kilka minut.

Tajny składnik z łazienki na błyszczący nagrobek

Równie skutecznym sposobem, będzie samodzielne przygotowanie preparatu czyszczącego. Mieszanka z wody i proszku do prania skutecznie pozbędzie się zaschniętego wosku i nieestetycznych plam z nagrobka. Przyda się w szczególności, kiedy zanieczyszczeń na nagrobku jest dużo więcej niż jedno.

Co należy zrobić? Połącz kilka miarek proszku do prania z wodą. Mieszaj całość aż do uzyskania jednolitej pasty. Przygotowaną papką dokładnie pokryj wszelkie zanieczyszczenia na nagrobku. Odczekaj 15 minut i przystąp do szorowania. W tym celu sprawdzi się szczoteczka z miękkim włosiem lub gąbka. Wosk i inne plamy powinny schodzić bez większego trudu. Po takim zabiegu płyta nagrobna będzie lśnić i to dosłownie.

Nie zapomnij o nałożeniu rękawiczek ochronnych tuż przed sprzątaniem. Proszek mógłby podrażnić delikatną skórę dłoni.

Pamiętaj także, że do czyszczenia nagrobków, które najczęściej wykonane są z marmuru, granitu lub lastryko, należy podchodzić ostrożnie, aby nie zniszczyć i nie porysować powierzchni. Jeśli zastosujesz się do tej zasady, płyta będzie latami wyglądała jak nowa.

