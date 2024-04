Wezwano ją przed komisję wojskową. "Zaczął od ugniatania piersi"

- Stałam tam i kipiałam ze złości i bezradności, nie wiedząc, ani po co tam jestem, ani dlaczego zmuszono mnie do rozebrania, ani jak to możliwe, że lekarz mnie ogląda prawie nagą i w dodatku obmacuje. Przecież to nie są rzeczy kluczowe dla kwalifikacji wojskowej. To było obrzydliwe - dodała.