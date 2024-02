Barmanka z Podkarpacia o żołnierzach z USA. Mówi, co jej proponują

Amerykańskie wojsko stacjonuje w okolicy Rzeszowa już ponad 2 lata. Dla mieszkańców są prawdziwą atrakcją. A jak zachowują się na co dzień? Polska barmanka, pracująca w kantynie niedaleko bazy zdradziła, jacy są żołnierze ze Stanów Zjednoczonych. Zdarzają się propozycje matrymonialne i zaproszenia do USA.

W lutym 2022 roku, czyli w momencie inwazji Rosji na Ukrainę, w województwie podkarpackim zjawili się amerykańscy żołnierze, którzy stacjonują na terenach pobliskiego lotniska w Jasionce oraz szkolą się na obrzeżach wsi Wysoka Głogowska.

Od momentu, gdy w regionie zaczęła funkcjonować amerykańska baza wojskowa, okoliczni mieszkańcy zaczęli próbować zaprzyjaźnić się z gośćmi, przywykli też do ich stałej obecności. "Fakt" zebrał opinie mieszkańców, którzy wskazują, że mimo przeszkód w codziennej komunikacji, miejscowi starają się być w wyraźny sposób mili dla żołnierzy, którzy często witają entuzjastycznie słowem "hello". Słowo to w okolicy znają już wszyscy.

Barmanka z Podkarpacia o amerykańskich żołnierzach

W bazie armii znajdują się sklepy, pralnie, stołówka, w której pracują amerykańscy kucharze, zaś w pobliżu koszar działa zewnętrzna kantyna. To właśnie w tym miejscu żołnierze mogą odpocząć po służbie - zagrać w bilard czy zjeść pizzę. W lokalu pracują polskie barmanki, a jedna z nich zdecydowała się zdradzić w rozmowie z "Faktem", jak zachowują się Amerykanie.

Ewa, która przyjmuje zamówienia w kantynie, zdradziła w wywiadzie z dziennikiem, że w większości to bardzo otwarte i miłe osoby.

- To bardzo mili i sympatyczni klienci. Czują się u nas jak w domu. Zdarza się, że przychodzą do nas nawet w piżamach - powiedziała barmanka w rozmowie z "Faktem".

Kelnerka przyznała, że w karcie dań znajdują się hamburgery, pizza, frytki oraz pikantne skrzydełka. Oprócz zbierania zamówień od żołnierzy stara się uczyć Amerykanów podstaw języka polskiego.

- Są bardzo otwarci i sympatyczni, a zarazem ciekawi Polski. Dlatego sami proszą, aby uczyć ich naszych słówek. Dlatego potrafią powiedzieć po polsku "cześć", "jak się masz", liczą i wymieniają kolory. Co, ciekawe, wszyscy znają też polskie przekleństwa, ale my ich tego absolutnie nie uczymy - dodała.

"Większość po raz pierwszy jest w Europie"

"Fakt" dowiedział się również, że amerykańscy żołnierze stacjonujący w Polsce to w większości młodzi ludzie, mający około 18-20 lat. Dla wielu z nich to pierwsza wizyta w Polsce i w ogóle w Europie.

"To polskie dziewczyny! Dlatego pani Ewa ma ciągle propozycje matrymonialne i zaproszenia do Ameryki. — To miłe i sympatyczne, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość — mówi z uśmiechem urocza blondynka" - czytamy.

