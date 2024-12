Wiadomo, z kim ją zdradził. Rozwód poprzedziła "uczuciowa kwarantanna"

Kiedy się poznali, oboje byli po nieudanych relacjach. Przed podjęciem decyzji o związku, przeszli "uczuciową kwarantannę". Bali się zaryzykować. Otoczenie także nie było przekonane co do ich miłości. Ostatecznie postawili jednak wszystko na jedną kartę. Zbigniew Urbański przeprowadził się dla ukochanej z Poznania do Warszawy. Oświadczył się w wieczór wigilijny, wcześniej prosząc jej rodziców o rękę.