Wiatrówka, trencz, a może ramoneska? Popek nosi najmodniejszą kurtkę na wiosnę

Czyżby Anna Popek realizowała marzenie o nowym domu? Nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że w ostatni weekend odwiedziła plan budowy, na którym zaprezentowała się fanom w swojej codziennej stylizacji. My zwróciliśmy uwagę na jej kurtkę. To jeden z najmodniejszych modeli na wiosnę 2024.

Dziennikarka pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami w pikowanej kurtce w oliwkowym kolorze. Model o oversize’owym kroju to prawdziwy "must have" jeśli zależy nam na produkcie, który z łatwością zestawimy zarówno z klasycznymi jeansami, jak i wygodnymi dresami. Panie chętnie dobierają je także do casualowych sukienek, tworząc w ten sposób bardzo swobodny look.