Włożyła mini z rozcięciem. Ale show skradły rajstopy

"Żeby tak wyglądać w wieku pięćdziesięciu lat, trzeba się zabrać za to po trzydziestce" - niegdyś wyznała Anna Popek w jednym z wywiadów. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która związana jest ze stacją TVP od 1999 roku, wciąż zachwyca widzów programu "Pytanie na śniadanie". W mediach społecznościowych również działa aktywnie, prezentując na sobie najróżniejsze oblicza małej czarnej. Tym razem Anna Popek zaskoczyła nie tylko samą sukienką, ale tym, co do niej dobrała.