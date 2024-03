Wiąże się tylko ze starszymi. Przykre, co słyszy na swój temat

– Zresztą nawet moi rodzice nie byli zadowoleni, kiedy usłyszeli, że spotykam się ze znacznie starszym mężczyzną. Podchodzili do Andrzeja z rezerwą, aż wreszcie zdecydowali się go do siebie zaprosić. Tata od razu się z nim dogadał i nawet mama, która próbowała zachować dystans, zmieniła wkrótce zdanie, bo zobaczyła, jaka jestem z nim szczęśliwa. Powiedziała mi potem, że widzi, jaki to dobry człowiek i że złego słowa już o nim nie powie – dodaje.