WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 4 edukacjakoronawiruszdalne nauczanieedukacja online oprac. Hanna Szczesiak 2 godziny temu Wiceminister edukacji Maciej Kopeć wyjaśnia, którym uczniom grozi nieklasyfikacja i co z egzaminami na Śląsku Czy w związku z pandemią koronawirusa ten rok szkolny można uznać za "stracony"? Na to i inne pytania odpowiedział w programie specjalnym... Rozwiń fajniejsza a nie ma takich obaw ta … Rozwiń Transkrypcja: fajniejsza a nie ma takich obaw takiego wrażenia że ten rok szkolny tak pod względem edukacyjnym jest trochę jednak stracony od zajęcia zdrowy przyniosą 100% w tym samym co co co dzieci miałyby w w klasach No i mamy też takie informacje na przykład z Warszawy że jest pewna grupa dzieci które nigdy na tych zajęciach się nie pojawiły i nie ma z nim kontaktu No to oczywiście jestem bez która jest sytuacja wyjątkowa tak No patrząc na te analizy które są prowadzone przez państwa Unii Europejskiej czy te które wynikają z informacji przekazywanych przez ministra edukacji innych krajów takie problemy i w kwestii technicznej czyli Dostępności do sieci do komputerów ona pojawiały się w dotyczące chociażby kontaktów ze wszystkimi uczniami na tutaj o prawo oświatowe mówi sposób Jasne że jeżeli realizacja obowiązku szkolnego A co z jednej strony jest to obowiązek rodziców o tym mówi artykuł 40 prawa oświatowego a kontrola tego należy do placówki No ale to znaczy że co ci uczniowie o których przed chwilą rozmawialiśmy nie dostaną po prostu klasyfikacji do następnej klasy i będą musieli ten rok powtarzać jeżeli przez ostatnie 3 miesiące nie zgłosili się na lekcje przez internet kwestia klasyfikacji jest niebieski rady pedagogicznej wynika też z frekwencji w ciągu roku szkolnego Tutaj mówimy o frekwencji na poziomie 50% a więc trudno mówić o tym w konkretnych przypadkach rady pedagogiczne będą decydowały o bądź nie takich uśmiech fajniejsze ale to wy jakoś przyglądać się tej sytuacji No bo jest to statystyka że jest grupa uczniów z którymi nie ma kontaktu nie byli na zajęciach jest problem z kontaktem z rodzicami a to tylko dane stolicy a a jak wygląda perspektywa całego kraju tak jak powiedziałem kwestia realizacji obowiązku szkolnego jest w gestii dyrektora szkoły dyrektora szkoły ten Nadzór jest na poziomie gminy i tam powinno się go weryfikować tutaj trudno mówić o jakiś narzędziach Zresztą ostatnia kontrola Najwyższej Izby Kontroli jeżeli chodzi o realizację obowiązku szkolnego przez dyrektorów szkół była bodaj w 2003 roku także jak powiedziałem są to działania które podejmowała czy dyrektor szkoły ale też jest to kwestia i samych rodziców pani miejscu to chciałbym zapytać jeszcze jedną rzeczy czy terminy egzaminów są niezagrożone patrząc na przykład to na to co się dzieje na Śląsku czy uczniom na Śląsku też ma może powiedzieć że z będą zdawać egzaminy w tych terminach które zostały poprzednio już ukazane na chwilę na tę chwilę dzisiejszą nie ma takiej rekomendacji ze strony Ministra Zdrowia przez generalnego inspektora sanitarnego żeby tych egzaminów nie można było przeprowadzić natomiast No jakby sama konstrukcja tych egzaminów też przewiduje różne możliwości czyli także egzamin w terminie dodatkowym gdyby fuck takiego egzaminu nie można było przeprowadzić dla ucznia w terminie głównym także gdyby się nie dało w terminach też przepisy Oświatowe takie rozwiązanie przewidują czyli tutaj nie ma takich zagrożeń które by gdzieś uczniów to zostawiły samym sobie