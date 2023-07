"Widać, kto jest gwiazdą". Zdjęcie z placu budowy trafiło do sieci

- Jesteśmy na budowie. Powiem wam, pracy jest ogrom. Sami chłopcy przyznają, że tak ciężkiego domu to jeszcze nie mieli, ale energii mają za czterdziestu. Naprawdę wykorzystują każdą chwilę. Teraz świeci słońce. Ma trochę padać, a tu już przynajmniej połowa z dachem zrobiona. Są niesamowici. Bardzo bym wam to chciała pokazać, ale nie mogę, no bo nie mogę nic zdradzić. Powiem wam tylko, że nasza rodzina naprawdę będzie miała piękny dom - mogliśmy usłyszeć w jej najnowszej relacji na Instagramie.