"Widać ubranie, a nie osobę". Ekspertka o stylizacjach Anny Lewandowskiej z PFW

Anna Lewandowska coraz chętniej wkracza do świata mody. W ubiegłym roku zrobiła furorę na Paris Fashion Week, dlatego tym razem także postanowiła zawitać w stolicy elegancji i szyku. Stylizacje, jakie spakowała do walizki, to kreacje z "górnej półki". Nie trzeba być ekspertem, żeby powiedzieć - robią wrażenie. Lewandowska zaprezentowała trzy zestawy. Każdy z nich utrzymany był w zupełnie innym klimacie.