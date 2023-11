Widziałeś takie banery i ulotki? Ekspertka przestrzega

Ekspertka apeluje. Zwraca uwagę na powszechny problem

Milert wyjaśnia, że flipperzy "często podszywają się pod biednego studenta, młode małżeństwo albo nawet jawnie mówią grubo zaniżone ceny mieszkań". "Serio, nieświadome, często starsze osoby potem podpisują umowy, w których realnie tracą kilkanaście, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy złotych. Dlatego jeśli mogłabym o coś Was poprosić, to o to, żeby powiedzieć swoim rodzicom, babciom, dziadkom, znajomym z klatki, wujkom i ciociom, że to nie jest tak, że młode małżeństwo serio szuka mieszkania, wrzucając kartkę do skrzynki" - zaapelowała we wpisie na Facebooku.