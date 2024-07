Widzisz naklejkę "R" na skrzynce pocztowej? Sprawdź, co to oznacza

Choć wydawać by się mogło, że naklejka z literką "R" na niektórych skrzynkach pocztowych w blokach może świadczyć o otwartości mieszkańców konkretnego mieszkania np. na ulotki reklamowe, nic bardziej mylnego. W rzeczywistości to istotna informacja dla listonoszy i kurierów. Pojawia się na specjalne zamówienie, nie da się jej kupić np. przez internet.

Naklejka z literą "R" na skrzynce pocztowej to nic innego, jak prośba od właściciela danego mieszkania, aby listonosz nie zostawiał awizo w skrzynce pocztowej, ale wrzucił list polecony bezpośrednio do niej .

Dzięki temu odbiorca unika konieczności odwiedzania placówki pocztowej w celu odbioru przesyłki, co może być szczególnie uciążliwe dla osób, których często nie ma w domu. Po dostarczeniu awizo, mamy bowiem określoną liczbę dni na odebranie przesyłki lub listu.

Warto mieć świadomość, że naklejka z literką "R" nie jest dostępna w sklepach papierniczych i nie można jej samodzielnie nakleić na skrzynkę. Aby ją otrzymać, konieczne jest wypełnienie specjalnego wniosku o doręczanie przesyłek poleconych do skrzynki pocztowej .

Można go wypełnić i przesłać online, za pomocą specjalnego eFORMULARZA. Aby to jednak zrobić, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego. Jeśli jednak wolicie tradycyjną formę, spokojnie można taki formularz pobrać, wypełnić ręcznie i przekazać listonoszowi lub złożyć w najbliższej placówce pocztowej.

Po złożeniu wniosku pracownik poczty naklei na skrzynkę odpowiednią naklejkę. Usługa ta została przywrócona w maju 2022 roku i jest całkowicie bezpłatna. Warto jednak pamiętać, że procedura ta obowiązuje tylko w przypadku listów i paczek, które zmieszczą się do skrzynki. Większe przesyłki wciąż będą do osobistego odbioru na poczcie.

