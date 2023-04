Widzisz takie muszki? Wlej do doniczki, a znikną

Ziemiórki to małe owady przypominające muszki. Dorosłe osobniki są irytujące, ale kompletnie nieszkodliwe. Co innego w przypadku, kiedy są jeszcze larwami. Wnikają one w wilgotną glebę, która stanowi dla nich doskonałe środowisko do rozwoju. Ziemiórki w stadium larwalnym są w stanie wyrządzić poważne szkody roślinie. Podpowiadamy, jak pozbyć się tych niepotrzebnych w domu owadów.