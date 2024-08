Ich pojawienie się w domu to ostrzeżenie. Wiadomo, do czego lgną

Choć widujemy je nie od dziś, dla wielu osób wciąż pozostają tajemniczymi stworzeniami. Naturalnym środowiskiem występowania prosionków w Polsce są ogrody, łąki i lasy. Te niewielkie skorupiaki budzą ciekawość, ale czasami również strach . Zwłaszcza gdy przedostaną się do domu.

Mimo że nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, ich pojawienie się to zły znak. Dlaczego? Prosionki nie wybierają przypadkowych domostw. Błyskawicznie tracą wodę przez skórę, dlatego uwielbiają miejsca bardzo wilgotne. Ich obecność należy potraktować jako ostrzeżenie - może wynikać z nieszczelnych rur, mokrych fundamentów czy słabej wentylacji .

Gdy już wejdą pod nasz dach, mogą zacząć się rozmnażać . Źródłem pożywienia będą resztki jedzenia, rośliny doniczkowe i drewno. Nie pogardzą papierem (gazetami czy książkami), a nawet naturalnym dywanem. Warto zaznaczyć, że nie gryzą ludzi i nie zagrażają zwierzętom. Co nie oznacza, że są mile widziane.

W najbardziej zawilgoconych pomieszczeniach ustaw osuszacze powietrza, dzięki którym mieszkanie przestanie być dla prosionków aż tak atrakcyjnym schronieniem. Niezbędne jest również uszczelnienie domu - wszelkie pęknięcia czy dziury w elewacji to miejsca, przez które skorupiaki wchodzą do środka. Przydadzą się też moskitiery w oknach.

"Dziwne węże" budzą postrach. Nie wszyscy Polacy wiedzą co to

