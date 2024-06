Przyleciały do Polski. Zachowaj spokój, gdy się zbliżą

"Polskie kolibry" na przełomie maja i czerwca wracają do naszego kraju. Choć z daleka wyglądają jak maleńkie ptaki, w rzeczywistości są owadami. Fruczak gołąbek to niezwykły motyl. Aby go podziwiać, należy jednak unikać gwałtownych ruchów. Łatwo go spłoszyć.