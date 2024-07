Ok, rozumiem

"Dziwne węże" budzą postrach. Nie wszyscy Polacy wiedzą co to

Zmrocznik gładysz to jeden z najbardziej intrygujących przedstawicieli zawisaków, które można spotkać w Polsce. Mimo że dorosłe osobniki są trudne do zauważenia, gąsienice tego gatunku latem przyciągają uwagę swoim wyglądem. Czasami budząc przerażenie.

Zmrocznik gładysz, znany również jako Deilephila elpenor, jest wszechobecny na terenie całej Polski. Możemy znaleźć go w każdym województwie.

Preferuje wilgotne tereny trawiaste, takie jak leśne polany i łąki w pobliżu zbiorników wodnych. Można go również znaleźć w lasach łęgowych, parkach miejskich, a czasem nawet w ogrodach. Gąsienice można zauważyć od połowy maja do końca sierpnia, kiedy to dorosłe motyle opuszczają swoje kryjówki i stają się aktywne nocą.

Gąsienica niczym wąż

Charakterystycznym elementem gąsienicy zmrocznika gładysza jest jej zdolność do kamuflażu i odstraszania potencjalnych drapieżników. Na końcu jej ciała znajduje się zakrzywiony róg, który, w razie zagrożenia, unosi się, nadając gąsienicy wygląd przypominający głowę węża. Na przednich segmentach ciała widoczne są plamy, które imitują oczy, co potęguje iluzję. Gąsienica nadyma przednie segmenty ciała i chowa głowę, próbując odstraszyć napastnika.

Choć sama stara się przypominać węża, Anglicy, dostrzegając wyjątkowy kształt gąsienicy, nadali jej nazwę nawiązującą do trąby słonia (ang. Elephant Hawk-mot).

Co ciekawe, na kamuflaż zmrocznika nabierają się nie tylko leśne zwierzęta, ale i ludzie. Swego czas mieszkańcy Bielska-Białej najedli się strachu, gdy zobaczyli larwy dwóch gatunków motyli nocnych w jednym z ośrodków wypoczynkowych. Wiele zdenerwowanych osób dzwoniło z prośbą o pomoc w pozbyciu się "egzotycznie wyglądających węży" z ogrodu. "Dziwne węże" pojawiały się też przy ich domach.

"W ramach ciekawostki, by uniknąć niepotrzebnego stresu oraz interwencji przedstawiamy państwu: zmrocznik gładysz i postojak wiesiołkowiec" - poinformuje na Facebooku Ośrodek Rehabilitacji "Mysikrólik", uspokajając przerażonych gości.

Barwny motyl aktywny jest głównie nocą

Dorosły zmrocznik gładysz (Deilephila elpenor) to przedstawiciel rodziny zawisakowatych. Jego ciało osiąga długość około 3 cm, a rozpiętość skrzydeł może sięgać nawet 7,2 cm, co czyni go stosunkowo dużym jak na standardy tej rodziny owadów.

Jego ciało w przeważającej części jest oliwkowo-zielone, ozdobione licznymi różowymi, ukośnymi pasami na skrzydłach. Dodatkowo, na wierzchu można dostrzec różowe plamy, które wspaniale komponują się z resztą ubarwienia.

Zmrocznik gładysz - motyl © Adobe Stock | imagebroker.com

Zmrocznik gładysz to motyl nocny. Dorosłe osobniki tego gatunku są rzadko obserwowane w ciągu dnia, ponieważ posiadają niezwykłą umiejętność kamuflażu. Potrafią tak skutecznie się ukryć, że są niemal niewidoczne dla ludzkiego oka.

