Widzowie pokochali ją za rolę Lodzi w "Ranczu". W życiu prywatnym miała wiele perypetii

Tajemnice życia prywatnego

W parze z wyzwaniami zawodowymi szły wyzwania życiowe. Kiedy Magdalena Kuta była na studiach, dowiedziała się, że jest w ciąży. Bała się, ponieważ jej partner był wówczas w innym związku. Magdalena Kuta była pełna strachu i obaw przed tym, jak będzie wyglądała przyszłość. Wiedziała, że będzie musiała stawić czoła samotnemu macierzyństwu. Mimo wielu obaw, udało jej się wyjść na prostą. "Zawdzięczam to Bogu. To On pomógł mi uporać się ze wszystkimi strachami i urodzić Tomka" - wyznała na łamach Dobrego Tygodnia.