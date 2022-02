Widzowie "Rancza" ją pokochali. Jak dziś wygląda życie Magdaleny Kuty?

- Całkowicie się zatraciłam - wspominała w jednym z wywiadów. Niedługo później zaszła w ciążę. - Czułam potworny strach. Byłam zrozpaczona, bo mój partner odszedł do innej kobiety - wyjawiła. Aktorka nie ukrywa, że rozważała aborcję. Wtedy też zwróciła się o pomoc do Boga. - To On pomógł mi uporać się ze wszystkimi strachami i urodzić Tomka - mówiła przed laty "Dobrym Tygodniu".