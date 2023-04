Większość opiekunów umierających osób to kobiety. "Nie można wszystkiego zrzucić na jedną osobę"

Ojciec żył znacznie dłużej niż wynikało to z lekarskich diagnoz. Karolina opiekowała się nim przez prawie dwa lata, próbując – z różnym skutkiem – łączyć obowiązki z życiem rodzinnym. A Dawid? – Wpadał do taty na godzinę i szybko znikał, bo twierdził, że woli go pamiętać z lepszych momentów życia. To ja musiałam troszczyć się o jedzenie, mycie, aplikowanie leków. Równocześnie opiekowałam się synkiem i starałam się dbać o męża i o dom. To był najtrudniejszy okres w moim życiu, choć go nie żałuję, bo zbliżyłam się do taty jak nigdy wcześniej. Nie ukrywam jednak, że gdy odszedł, poczułam ulgę – wyznaje Karolina.