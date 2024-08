Kultowy deser z PRL‑u. Podawali go w słynnym Horteksie

W latach 70. w kilku miejscach w Polsce powstały cukiernie i lodziarnie "Hortex". Serwowano w nich ciasta, lody czy desery w przystępnej cenie. Największą popularnością cieszył się krem sułtański, czekoladowe różki, lody Cassate czy legendarny deser "Ambrozja". To nic innego, jak puchar lodów z dodatkiem bitej śmietany, orzechów, rodzynek i czekolady. Dla wielu osób bary "Hortex" to miejsce legendarne, które wspomina się z nostalgią.

