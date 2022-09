Większość z nas chowa tak miski do zmywarki. To duży błąd

Ładowanie naczyń do zmywarki powinno być też staranne. Niektórzy nie zwracają uwagi chociażby na to, czy kładą kubki albo szklanki, czy stawiają je pionowo. Tymczasem, jeśli położymy je poziomo, najprawdopodobniej nie domyją się. Praktycznym trikiem, na który niewiele osób zwraca uwagę, jest układanie takich samych kubków w rzędzie obok siebie - dzięki temu szybciej uwiniemy się ze sprzątaniem i chowaniem ich do szafek.