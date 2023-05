Wiele osób popełnia błąd. Ekspert radzi, jak obcinać paznokcie

Wypielęgnowane paznokcie to podstawa, dlatego warto o nie szczególnie dbać. Nie chodzi tylko o pedicure, niezwykle ważne jest też prawidłowe skracanie paznokci. W tym celu warto zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzie. Tępe obcinaczki czy źle dobrany pilnik mogą przyczynić się do rozwarstwiania się płytki. Zamiast obciąć paznokieć — zmiażdżą go.