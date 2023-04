Sama robisz sobie żelowe paznokcie? Dermatolożka ma kilka rad

Podstawowe zasady przy domowym manicurze żelowym

Ekspertka zwraca przede wszystkim uwagę na to, by kupować produkty (bazy, lakiery, topy itd.) jednej marki, gdyż są one ze sobą kompatybilne i używanie ich da pożądany efekt. Po drugie mówi o zakupie odpowiedniej lampy UV. Należy upewnić się, że długość fali jest odpowiednia do posiadanych produktów, a także dowiedzieć się, jak długo należy trzymać dłoń w lampie. Zawsze należy sprawdzić, czy wszystko zostało odpowiednio utwardzone, ponieważ kontakt nieutwardzonego produktu ze skórą może wywołać uczulenie.