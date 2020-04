Wielka Brytania. Pielęgniarka z pierwszej linii frontu złapała koronawirusa. "Nie pozwólcie mi umrzeć"

Pielęgniarka z Bradford Royal Infirmary w Bradford (północna Anglia) w dzienniku walki z koronawirusem opisuje, że wracając do domu nagle zasłabła. "Poczułam, że opadam z sił, byłam rozpalona. Gdy przekroczyłam próg, od razu się położyłam. Przespałam dzień i noc. Na przemian 'gotowałam się' i marzłam. Temperatura wciąż skakała. Miałam coraz płytszy oddech" – relacjonuje.

COVID-19 – Pielęgniarka o chorobie

Nazajutrz Kelly załatwiła sobie test na obecność koronawirusa. Wynik był pozytywny. "Zadzwoniłam do przełożonego. Kazał mi natychmiast wezwać karetkę. Nie wzięłam tego na poważnie: naprawdę jest ze mną tak źle? Po 30 minutach nie byłam już w stanie oddychać" – opowiada 35-latka. Pielęgniarka musiała dostać się do drzwi, choć ledwo trzymała się na nogach. Medycy, którzy przyjechali, natychmiast podali jej tlen i dopiero wtedy zabrali do karetki.