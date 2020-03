Szymon Hołownia o pigułce "dzień po". Kobiety masowo piszą #ListydoSzymona

Szymon Hołownia nie ma wiedzy na temat tabletki "dzień po". Tak wynika z ostatniego wywiadu, którego udzielił. Kandydat na prezydenta odparł, że chętnie porozmawia z kobietami, które borykają się z tym problemem. Tak rozpoczęła się akcja #listdoSzymona.

"Podobno chciałbyś wiedzieć, jak to jest z tabletkami 72h po. No więc jest tak, że dostać się do lekarza z dnia na dzień jest niemożliwością – trzeba wykupić wizytę prywatną, a ponadto ginekolog może odmówić wypisania recepty, bo żyjemy w państwie kościelnym. Te przeszkody mogą spotkać mnie w dużym mieście, więc możesz wyobrazić sobie, jaką gehennę przeżywają moje koleżanki w mniejszych miastach. tabletki te kosztują wiele więcej niż jakikolwiek środek antykoncepcyjny, więc nikt nie łyka ich jak cukierki. Jakbyś jeszcze coś chciał wiedzieć, wal śmiało. Zdaje się, że w polityce międzynarodowej też masz spore braki" – napisała w liście do Hołowni dziennikarka Kaja Puto.