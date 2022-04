Wielkanocne upominki od zajączka. Niedrogie, a ucieszą dzieci (już od 13 zł)

Zaczynamy od największego hitu wśród dzieci, czyli Psiego Patrolu. Najmłodsi mogliby całymi dniami oglądać przygody Chease’a i spółki. Nie wnikamy w fenomen tej bajki ani w to, że rodzice na pewno mają jej już powyżej uszu. Skoro dzieci kochają psich bohaterów, prezent z nimi w roli głównej na pewno sprawi im radość. Jak np. gra zręcznościowa, w której to piesek Chase utknął na lodowej górze i potrzebuje pomocy. Zadaniem małego gracza jest wybicie za pomocą młoteczka jak największej liczby lodowych bloków. Wymaga to delikatności i uważności, chodzi bowiem o to, by piesek nie spadł. Innymi propozycjami są ciastolina Play-Doh ze strażakiem Marshallem albo plecaczek – zabawka, która jest zbiorniczkiem na wodę na regulowanych szelkach, który dziecko może nosić jak plecak, oraz połączona z nim gumową rurką psikawka. Idealny prezent na śmigusa-dyngusa.