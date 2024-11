Wsyp do odpływu. "Wyżre" cały brud

Zanim sięgniesz po środki chemiczne, które mają silnie żrący skład i mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia, wypróbuj domowe sposoby. Mogą one sprawdzić się dużo lepiej, a oprócz tego jest to dużo tańsza alternatywa w porównaniu ze sklepowymi środkami.

Jak to zrobić? Do miseczki nasyp 4 łyżeczki sody, wlej pół szklanki octu, wyciśnij niecałe pół cytryny i wymieszaj. Wyjmij "koszyczek" i odkręć nim dolną część odpływu, a następnie wykonaną miksturą za pomocną szczoteczki do zębów wyszoruj wejście do rur.