Wielu z nas ma je w szafce. Są warte nawet 10 tys. złotych

Książeczka mieszkaniowa to jeden z dokumentów, które wprowadzono w czasach PRL-u. Umożliwiała gromadzenie środków finansowych. Wiele osób zakładało ją zaraz po narodzinach dzieci, aby te mogły w przyszłości kupić sobie mieszkanie.

W 1989 roku doszło do hiperinflacji, a sześć lat później do denominacji złotówki, co znacząco wpłynęło na wartość oszczędności. Choć dokument nie jest już w obiegu, wciąż można wyciągnąć z niego pieniądze. Jak to zrobić? Trzeba spełnić jeden warunek.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Miliony Polaków ma je w szafce. Można je spieniężyć

Książeczka mieszkaniowa to relikt z czasów PRL-u. Jeszcze do 1988 roku można było z niej skorzystać. W latach 90 doszło do wielu zmian ustrojowych, które doprowadziły do hiperinflacji. W 1990 roku wynosiła ona 586 proc., przez co środki zgromadzone na książeczce mieszkaniowej znacznie straciły na wartości. Trzy lata później Sąd Najwyższy orzekł, że dokument nie będzie podlegał waloryzacji.

Choć książeczki mieszkaniowe zostały zastąpione kontem oszczędnościowym, wielu z nas ma je w domu. Ze względu na wprowadzenie premii gwarancyjnej i zmiany w prawie dokument zyskał na wartości. Osoby, które posiadają książeczki założone przed 24 października 1990 roku, mogą odzyskać część pieniędzy. Środki można przeznaczyć na wkład własny, budowę domu, zakup lub remont mieszkania, remodernizację cieplną budynku czy opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Jak odzyskać pieniądze z książeczki mieszkaniowej?

Osoby posiadające książeczkę mieszkaniową założoną przed 24 października 1990 roku muszą zgłosić się do banku prowadzącym obsługę rachunku w celu rejestracji. Po uzyskaniu prawa do wypłaty premii gwarancyjnej należy złożyć wniosek o likwidację książeczki. Termin składania wniosku zaczyna się 1 stycznia, a kończy 30 marca. Wysokość wypłacanej premii uzależniona jest wskaźników ceny metra kwadratowego w budownictwie mieszkaniowym. Może wynosić nawet 10 tys. złotych. Pozostałe osoby mogą ubiegać się jedynie o zwrot wkładu początkowego i odsetek.

Źródło: Wprost, Rynek Pierwotny, Gov.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!