"Zwykłe świństwo". Mieszkańcy oburzeni fałszywymi nekrologami

"Jak przykuć uwagę seniora do ogłoszenia flipperskiego? Udawać, że ogłoszenie o poszukiwaniu mieszkania to nekrolog. Tak tak, flipperzy no 'normalny' biznes. O co nam chodzi, prawda?" - napisano na profilu "Przyjazny Wrocław", gdzie opublikowano zdjęcie "nekrologu" o następującej treści: