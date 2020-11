Wierni z Serbii i Czarnogóry pożegnali hierarchów kościoła prawosławnego. Setki nowych zakażeń

W ciągu miesiąca w Serbii i Czarnogórze na COVID-19 zmarło dwóch kościelnych hierarchów. Ich pogrzeby wywołały wiele kontrowersji. 30 października na koronawirusa zmarł metropolita Czarnogóry i Przymorza, 82-letni Amfilochiusz. Jego śmierć była wynikiem powikłań po COVID-19. Jak podał dziennik "Blic", duchowny trafił do szpitala i od tygodni miał nawet negatywne testy. Jednak w noc przed śmiercią jego stan się pogorszył i pomimo podłączenia do respiratora, nie udało się go uratować.