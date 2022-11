Mają dzieci nie tylko z jednym mężczyzną. Przykre, czego wciąż muszą słuchać

- I wtedy wypaliła do mnie: "szkoda cię Ilonko, taka młoda, a już wdowa. Przecież z dwójką dzieci to cię już nikt nie weźmie". Ręce mi opadły. Od razu się we mnie zagotowało. Powiedziałam, że co to w ogóle za zdanie, że ma mnie ktoś brać? Jakbym była jakimiś bagażem, używanymi butami. Stwierdziła, że życia nie znam i z dwójką dzieci nie mam co liczyć na jakikolwiek nowy związek. Jakby to była najważniejsza rzecz na świecie - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.