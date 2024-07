Ok, rozumiem

Wierzbicka w białych szortach. To hołd dla lat 80.

Krótkie, białe szorty i koszulka w paski to trend rodem z lat 80., jednak wszystko wskazuje na to, że to połączenie znowu wraca do łask, co udowadnia Marta Wierzbicka.

Mogłoby się wydawać, że wakacje to czas beztroskiego wypoczynku. Okazuje się, że to właśnie teraz aktorzy mają najwięcej pracy. Marta Wierzbicka poinformowała, że właśnie zakończyła nagrania do najnowszego sezonu "Na Wspólnej", czym pochwaliła się na Instagramie. Zapozowała w stylizacji rodem z lat 80.

Stylizacja rodem z lat 80. Marta Wierzbicka wie, jak nosić białe szorty

Białe szorty to jeden z najpopularniejszych trendów ostatnich lat. Ten fason był modny już w latach 80., jednak to właśnie teraz przeżywa swój renesans. To bardzo wdzięczne spodnie, które są nie tylko wygodne, ale i stylowe. Można łączyć je zarówno z kolorowymi T-shirtami, jak i koszulami czy crop-topami.

Zestawione z marynarką i szpilkami nadają się na randkę czy "wielkie wyjście". Połączone z prostą koszulką i trampkami bądź klapkami tworzą luźną stylizację, która sprawdzi się w niemalże każdej sytuacji. Marta Wierzbicka postanowiła włożyć do nich klasyczną, zabudowaną koszulkę w paski o luźnym kroju. Intensywny, koralowo-różowy kolor nadał jej wakacyjnego vibe'u.

Marta Wierzbicka w białych szortach © Instagram | @mtttttm

Paski, wszędzie paski

Koszulki, sukienki, spódnice, spodnie, torebki i buty — paski są wszędzie i nic nie wskazuje na to, aby ten wzór kiedykolwiek miał wyjść z mody. Noszą je zarówno fanki minimalizmu, jak i ponadczasowej klasyki. Kaska Tusk opanowała je do perfekcji, podobnie jak Marta Wierzbicka. Paski w wydaniu aktorki to najczęściej oversizowe koszule, koszulki i kombinezony.

Aktorka stawia na kolor, co można zauważyć na jej Instagramie, gdzie obserwuje ją 284 tys. osób. Łączy je z neutralnym dołem w postaci prostych jeansów, szortów czy dresów.

