Więziona i gwałcona przez Rosjan. "Chciałam popełnić samobójstwo"

Była więziona i torturowana

Samochód zatrzymał się przy lokalnej klinice medycznej. Ałła została wciągnięta do małej, ciemnej szopy, która znajdowała się na terenie lecznicy. Męża Ałły uwięziono w innym pomieszczeniu. - Żywa stąd nie wyjdziesz. Albo akceptujesz nasze zasady i przyznajesz, że mieszkasz w Rosji, albo zginiesz. Nikt cię nigdy nie znajdzie - usłyszała od rosyjskich żołnierzy. Po godzinie, do szopy, w której była, wróciło sześciu mężczyzn. Zaprowadzili ją do innego miejsca. Usłyszała, że ma się rozebrać.