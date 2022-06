Tak zwykli ludzie zamieniają się w bestie. Przerażająco prosty mechanizm

Mnie zupełnie nie dziwi, że taka żona mogła zachęcać męża do gwałtu na Ukrainkach. Bo to nie jest tak, że tylko żołnierze pałają nienawiścią do "wroga". Procesowi budowania piramidy nienawiści jest poddawane całe społeczeństwo, któremu od lat wpajane jest przekonanie, że Ukraińcy to groźni naziści. Ta Rosjanka nie postrzega już Ukrainek jako kobiet. Dla niej to pozbawione ludzkiej twarzy przedmioty. To samo działo się przecież podczas II wojny światowej, gdy niemal wszyscy Niemcy podzielali takie same uprzedzenia. To jest wojna, w której nie ma stanów pośrednich - albo jesteś po jednej, albo po drugiej stronie. Dla takiej żony najważniejsze jest, żeby jej mąż przeżył i wygrał.