Materiał Partnera Ludzie + 6 ŚwiętaStowarzyszenie "mali bracia Ubogich"polscy seniorzysamotni seniorzypomocwigilia 3 godziny temu "Wigilia to dla mnie smutny dzień: dwa pierożki, trochę barszczu, zdjęcie zmarłej żony…" "Odkąd Jej nie ma, rodzinne Święta są już tylko wspomnieniem. Jestem samotny i nawet w Święta nie mam komu złożyć życzeń... ". To świadectwo starszego człowieka cierpiącego z powodu samotności. W Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich mamy pod opieką setki podobnych ludzi. Stąd wiemy, że samotność w Święta boli najbardziej. Wszystkich, którzy chcą to zmienić, zachęcamy, by dołączyli do naszej akcji podarujwigilie.pl. Jak seniorzy spędzają święta (Materiały prasowe) W Wigilię nikt nie powinien czuć się samotny. Dlatego już od kilkunastu lat Stowarzyszenie mali bracia Ubogich organizuje kolacje wigilijne dla ponad 300 podopiecznych w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Pruszkowie. To ważne, by i w te Święta starsze i samotne osoby mogły się spotkać, poczuć ciepło, serdeczność i bliskość innych osób. Będzie to możliwe dzięki wsparciu darczyńców i wolontariuszy, na których liczymy także w tym roku. Pragniemy stworzyć atmosferę prawdziwych Świąt, która pozwoli naszym podopiecznym cieszyć się swoją obecnością, choinką, świątecznymi daniami oraz otrzymanymi prezentami. Wszystkim chcemy zapewnić bezpieczny dojazd na spotkania i powrót do domu. Tych, którzy na wspólną Wigilię nie będą w stanie dotrzeć, wolontariusze odwiedzą w domach wraz ze świątecznym poczęstunkiem i prezentem. Wypowiedzi seniorów potwierdzają, jak cenne są dla nich wspólne spotkania. Tak ubiegłoroczną kolację wigilijną organizowaną przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich wspomina jedna z naszych podopiecznych – pani Bożena: mam nareszcie okazję z ludźmi porozmawiać. Miła atmosfera. Jako samotna osoba poczułam, że cały świat jest koło mnie, rozmowy były cudowne. Akcję świąteczną można wesprzeć wpłacając darowiznę przez stronę podarujwigilie.pl Kampania Stowarzyszenia mali bracia Ubogich to także akcja zwracająca uwagę, jak trudnym i bolesnym doświadczeniem jest samotność starszych osób, szczególnie w Święta. Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 22 635 13 64 lub e-mailem: eslazek@malibracia.org.pl Stowarzyszenie mali bracia Ubogich to przyjaciele osób starszych. Szczególną troską otaczają osamotnionych seniorów organizując dla nich tzw. wolontariat towarzyszący (Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ). Obecnie pod stałą opieką stowarzyszenia jest ponad 300 seniorów z Warszawy, Lublina, Poznania i Pruszkowa. W programie bierze udział 350 wolontariuszy, którzy regularnie odwiedzają podopiecznych, dając im poczucie bezpieczeństwa, wypełniając pustkę i zaspokajając tęsknotę za obecnością drugiego człowieka.