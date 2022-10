Wiktoria Gąsiewska w nowej fryzurze. Fani komentują: "Cudowna"

Wiktoria Gąsiewska to młoda aktorka znana głównie z serialu "Rodzinka.pl". Widzowie mogli ją również oglądać w wielu popularnych, polskich produkcjach, takich jak m.in. "Rodzina zastępcza", "Przyjaciółki" czy "Barwy szczęścia". Brała też udział tanecznych programach rozrywkowych, takich jak "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" czy "Dance Dance Dance".