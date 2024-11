Wilhelmi doprowadził Trojanowską do łez. Tak go wspomina

Roman Wilhelmi zaledwie 55 lat, gdy 3 listopada 1991 r. przegrał walkę z rakiem trzustki. Aktor mógł pochwalić się nie tylko oszałamiającą karierą, ale również ciekawym życiem osobistym. Aktor w pełni korzystał z życia, co potwierdzają także wspomnienia jego licznych partnerek.

Roman Wilhelmi cieszył się wśród kobiet ogromnym powodzeniem. Gdy tylko ktoś wpadał mu w oko, od razu brał sprawy w swoje ręce. To wiązało się jednak z wieloma skandalami, którymi jednak zdawał się zupełnie nie przejmować. Aktor dwukrotnie stawał też na ślubnym kobiercu.

Jego pierwszą żoną była dziennikarka Danuta Machalica. Ich związek wzbudzał ogromne emocje. Wszystko przez ślub, który w 1958 r. zorganizowali w tajemnicy. Bajkowa ceremonia obyła się w Sopocie, jednak po zaledwie dziewięciu latach kobieta podjęła decyzję o rozstaniu. Aktor miał bowiem coraz częściej zaglądać do kieliszka, po czym zachowywał się agresywnie.

Niedługo potem Wilhelmi związał się z węgierska tłumaczką Mariką Kollar. Kobieta całkowicie straciła dla niego głowę. Nie tylko wyszła za niego za mąż, ale także przeprowadziła się dla niego do Polski. Para szybko doczekała się narodzin syna, Rafała.

Po rozwodzie Kollar wyprowadziła się wraz z dzieckiem do Austrii.

Grażyna Barszczewska również nie potrafiła oprzeć się jego urokowi. Choć bardzo długo wzbraniała się przed obdarzeniem go uczuciem, w końcu postanowiła zaryzykować. Zakochani grali razem w serialu "Kariera Nikodema Dyzmy". Nie chcieli jednak obnosić się ze swoim uczuciem. Niestety ten związek również nie przetrwał, choć mimo rozstania pozostali przyjaciółmi.

Roman Wilhelmi miał zwrócić też uwagę na Izabelę Trojanowską. Ona pozostawała jednak niewzruszona na jego zaloty. Pewnego razu miał doprowadzić ją nawet do łez.

