Winiarska i Zborowski mieli podjąć "trudną decyzję". Wymowny komentarz córki

Maria Winiarska i Wiktor Zborowski są małżeństwem od 46 lat. Poznali się podczas studiów w warszawskie Akademii Teatralnej. Jak wspominała w wywiadzie dla "Urody życia" aktorka - w przyszłym mężu spodobała jej się to, że był spokojny, wysoki, szczupły i inteligentny. "Ciągle za mną łaził. Dałam mu buziaka, a on zadzwonił i zapytał, co chciałam przez to powiedzieć. W środku zimy specjalnie dla mnie zdobył gałązki bzu" - mówiła Winiarska.